La mise en œuvre effective du pacte d’amitié et de coopération, récemment signé entre les capitales de la France et du Tchad, a été au centre des entretiens ce lundi 27 octobre N’Djamena, entre le président tchadien, Mahamat Idriss Deby Itno et la Maire de Paris, Anne Hidalgo, actuellement en visite officielle au Tchad.

Le chef de l’Etat tchadien a réaffirmé à cette occasion, l’engagement de son pays à faire de cette coopération «un instrument de progrès partagé au service des collectivités et des citoyens», tandis qu’Hidalgo a promis de partager avec N’Djamena, les expériences et les bonnes pratiques de Paris, tout en respectant la vision tchadienne de modernisation et de décentralisation, indique un communiqué de la présidence tchadienne.

L’accord entre Paris et N’Djamena paraphé dans la capitale française par Anne Hidalgo et son homologue tchadien, Senoussi Hassana Abdoulaye, s’articule autour de six axes stratégiques à savoir : la gouvernance locale et participation citoyenne, l’aménagement urbain et la transition écologique, l’accès aux services sociaux de base, la francophonie et la coopération culturelle, la valorisation du patrimoine, la prévention et la sécurité urbaine.

Pour les deux parties, ce pacte, une initiative pionnière fondée sur la solidarité urbaine et la coopération décentralisée, illustre leur volonté commune de renforcer leur collaboration autour de priorités partagées.

Il s’agit pour les deux parties, d’un «un véritable pont qui se construit entre les deux capitales, promettant des échanges durables et des projets concrets pour les générations à venir», selon la présidence tchadienne.