La 6eme édition du «Sommet Climate Chance Afrique 2025», s’est ouverte ce lundi 27 octobre au Palais des Congrès à Cotonou, la capitale béninoise, sous le thème central : «Énergies renouvelables, adaptation et biodiversité : enjeux et perspectives».

Ces rassemblements, considérés comme les plus importants et les plus représentatifs d’acteurs non-étatiques du climat sur le continent africain, sont organisés par la Mairie de Cotonou et l’association Climate Chance.

Le Sommet de Cotonou 2025 devrait mettre en lumière les solutions africaines pour une transition énergétique juste, inclusive et adaptée aux réalités des territoires, et ce dans un contexte d’urgence climatique croissante, de pression sur l’accès à l’énergie et de transition durable à accélérer, lit-on sur le site de «Climate Chance».

L’événement constituera également une plateforme stratégique de dialogue, d’action et d’engagement, au service d’une Afrique plus résiliente, solidaire et durable. Il réunira la « communauté climat » des acteurs non-étatiques, dont les collectivités locales, ONG, entreprises, chercheurs, jeunes et réseaux citoyens, en vue de valoriser les bonnes pratiques, renforcer les capacités locales et porter une voix collective en amont de la COP30 à Belém.

Les objectifs poursuivis par le sommet consistent à présenter des bonnes pratiques en matière d’action climat et biodiversité en s’appuyant sur un appel à contributions qui aura été lancé en amont du sommet ; à augmenter la capacité d’action des acteurs ; à discuter collectivement de la manière d’accélérer la transition énergétique et de s’adapter aux impacts du changement climatique en Afrique, afin d’augmenter la résilience de l’ensemble des secteurs.

Il s’agira aussi de traiter de la mobilisation des financements en lien avec les thèmes du Sommet, ainsi que de rendre visible les actions et expérimentations dans la région : port, maison du climat.

L’édition 2025 devrait, entre autres, voir la création d’une alliance des villes côtières d’Afrique de l’Ouest et centrale en lien avec l’alliance des villes côtières lancée lors de la troisième édition du sommet mondial de l’ONU sur les océans tenue en juin dernier à Nice.