La Commission électorale (CEI) ivoirienne a commencé à rendre publics, ce dimanche 26 octobre, les premiers résultats provisoires du vote, issus des 111 Départements du pays, après la tenue de la présidentielle 2025 dans un climat globalement moins violent que celui de la précédente présidentielle de 2020.

Les premiers chiffres provisoires donnent une très large avance au président sortant, Alassane Dramane Ouattara (ADO), candidat officiel de la coalition RHDP au pouvoir depuis 2011. C’est le cas dans le septentrion avec «98,44% à Séguela, 99,7% à Kani ainsi que dans son fief de Kong, 98,1% à Ferkessedougou ou encore 97,8% à Sinématiali, avec à chaque fois, un taux de participation approchant les 100%» dans ces zones rurales du pays.

Ces premiers résultats de la CEI ont aussi laissé transparaître une grande mobilisation pour le scrutin dans le nord du pays généralement favorable à ADO et une affluence timorée autour des urnes dans le sud et l’ouest du pays, bastions classiques de l’opposition ivoirienne.

La CEI doit communiquer ce lundi 27 octobre à partir de 11HGMT, les chiffres des 11 onze derniers Départements, selon des projections de cette Commission.

Candidat du Congrès Démocratique (COD), une coalition regroupant plusieurs partis politiques, l’ex-ministre ivoirien du Commerce, Jean-Louis Billon, a concédé ce dimanche 26 octobre «sa défaite électorale, en félicitant vivement ADO, et a appelé tous les Ivoiriens à se projeter collégialement dans l’avenir après la tenue de cette présidentielle».

Près de 9 millions d’Ivoiriens étaient appelés aux urnes pour choisir entre 4 opposants et le Président sortant, Ouattara lors de cette présidentielle du 25 octobre 2025.