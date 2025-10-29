L’ancien Premier ministre togolais, Komi Sélom Klassou a été élu, ce mardi 28 octobre, président de l’Assemblée nationale, en remplacement de Kodjo Sévon-Tépé Adedze, appelé récemment à des fonctions gouvernementales.

Klassou, seul candidat en lice, a été élu à l’unanimité des députés présents (109 voix), confirmant la confiance placée en sa personne. Devenu le 15ème président de la première chambre du Parlement, il a été aussitôt installé dans ses nouvelles fonctions, pour la durée restante du mandat du bureau ouvert le 14 juin 2024.

Dans la même dynamique, la plénière a procédé à l’élection de quatre vice-présidents à savoir : Hadja Mémounatou Ibrahima (1er vice-président), Gbalgueboa Kangbeni (2ème), Mohamed Saad Ouro-Sama (3ème) et Pawoumoudom Wella (4ème).

« Avec cette élection, le bureau de l’Assemblée nationale est désormais au complet. Un nouveau chapitre s’ouvre ainsi pour la législature, sous le signe de la continuité et du renforcement de l’action parlementaire», s’est félicitée l’institution.

Dans son allocution, le nouveau président de l’Assemblée nationale a adressé ses sincères remerciements à ses collègues pour le choix porté sur sa «modeste personne» et exprimé sa gratitude au Président du Conseil des ministres, Faure Essozimna Gnassingbé, «pour la confiance, l’estime et l’appui constant qu’il ne cesse d’accorder aux institutions de la République».

«Ce choix m’honore, mais il impose surtout un devoir, celui d’être un président à l’écoute de tous et de toutes, garant du dialogue, de la cohésion et du respect des valeurs républicaines qui fondent la cinquième République », a déclaré Klassou, tout en s’engageant à œuvrer avec loyauté et détermination. Il a enfin félicité son prédécesseur pour le travail remarquable qu’il a abattu à la tête de l’Assemblée nationale.

Pour rappel, Kodjo Sévon-Tépé Adedze a été nommé, le 8 octobre dernier, ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat, dans le premier gouvernement de la Cinquième République.