Le président camerounais, Paul Biya, réélu dernièrement pour un 8e mandat consécutif, a prêté serment ce jeudi 6 novembre à Yaoundé et a annoncé, dans son discours d’investiture, les actions prioritaires de son nouveau septennat, dont en tête, la promotion des jeunes et des femmes.

« La situation des jeunes et des femmes sera au cœur de mon action tout au long de ce septennat » et « l’un des principaux objectifs que je me suis fixé à cet égard, est de promouvoir une meilleure responsabilisation et une meilleure protection des jeunes et des femmes », a-t-il indiqué.

Après avoir salué les « efforts méritoires (…) déployés ces dernières années en faveur de la jeunesse », tels que la construction d’infrastructures scolaires et universitaires, et la création de nouvelles opportunités d’emplois, le chef de l’Etat a promis « intensifier ces efforts, en veillant à ce que les jeunes et les femmes bénéficient d’une protection accrue dans les milieux scolaire et professionnel (…) pour pouvoir s’épanouir pleinement. »

Il a fait part aussi d’un grand soutien financier de l’Etat aux métiers bénéficiant aux jeunes et aux femmes, de la reprise des études doctorales dans les universités, ainsi que de la relance des concours d’entrée dans les Ecoles Normales Supérieures.

Paul Biya a mis également en avant, la mise en œuvre d’un plan spécial de promotion de l’emploi des jeunes, dont les axes principaux seront, entre autres, la mise en place de facilités administratives et fiscales pour les entreprises privées avec en contrepartie l’obligation de recruter les jeunes ; et le renforcement des mécanismes d’encadrement et d’accompagnement des jeunes, devant aboutir au financement de leurs projets.

« La réussite de ce plan sera facilitée (…) par le courage, l’ingéniosité et l’inventivité dont nos jeunes compatriotes savent si souvent faire preuve », a-t-il conclu.

Le chef de l’Etat, qui a remercié le Peuple camerounais, pour la confiance renouvelée placée en lui, a promis de ne ménager aucun effort pour « continuer à être digne de cette confiance », de se consacrer entièrement à sa mission de président, tout en tendant « la main à tous et à chacun » pour relever ensemble les défis auxquels fait face le pays.