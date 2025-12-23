La présidente de la Tanzanie, Samia Hassan, a exprimé lundi 22 décembre, le souhait d’accueillir «dès que possible» son homologue égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, pour une visite et pour prendre part à la cérémonie d’inauguration du barrage Julius Nyerere dont la date n’est pas encore fixée, indique la présidence égyptienne dans un communiqué.

Les deux personnalités ont eu une conversation téléphonique au cours de laquelle la Cheffe d’Etat tanzanienne a affiché sa reconnaissance pour les efforts déployés par l’Egypte dans ce géant projet du barrage dont les travaux ont été réalisés par un consortium de deux entreprises égyptiennes, Arab Contractors et Elsewedy Electric.

Entamés en 2019, ces travaux étaient achevés à 99,9 %, selon des propos tenus alors par le ministère égyptien des Affaires étrangères qui avait aussi indiqué que «ce projet constitue un exemple à suivre en termes de coopération entre les pays du bassin du Nil dans le domaine des projets hydroélectriques».

Après avoir franchi des étapes clés, notamment le remplissage du réservoir qui a débuté fin 2022 et les tests de mise en service qui ont commencé en 2024, Dodoma avait prévu entamer la production d’électricité en 2025 et achever les travaux vers 2027.

D’une capacité de 2.115 mégawatts, la centrale hydroélectrique Julius Nyerere, qui devait commencer à produire 5.920 GWh d’électricité par an, permettra d’augmenter l’accès à l’électricité en Tanzanie. Ce barrage, dont l’inauguration est encore attendue, est le plus grand d’Afrique de l’Est.