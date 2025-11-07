Le Conseil des ministres du Burkina Faso a approuvé ce jeudi 06 novembre, un décret portant institution d’une nouvelle Carte d’identité nationale dénommée Carte d’identité biométrique AES (CIB-AES).

Cette initiative répond, selon le communiqué rendu public par le porte-parole du Gouvernement à l’issue de la réunion, à la nécessité de disposer d’un document d’identité fiable, sécurisé et conforme aux normes de la Confédération des Etats du Sahel (AES) et aux standards internationaux, notamment ceux de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

Il est aussi précisé que la CIB-AES constitue le document national d’identité de référence, sachant que sa durée de validité est de dix ans à compter de sa date de délivrance.

Les autorités assurent que les Cartes nationales d’identité burkinabè (CNIB) déjà délivrées restent valables pour une durée transitoire de cinq ans à compter de la date de mise en circulation de la nouvelle Carte d’identité biométrique AES.

D’après le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, le décret adopté permet, en termes d’innovations, « à tout citoyen burkinabè, âgé de 5 ans au moins, de se faire établir une carte d’identité biométrique AES. »