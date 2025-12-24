Le Chef d’Etat du Burkina Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, a été désigné Président de la Confédération de l’Alliance des États du Sahel (AES) pour un mandat d’un an, à l’issue des travaux de la 2e session du Collège des Chefs d’État de l’AES qui rassemble le Mali, le Burkina Faso et le Niger.

Le dirigeant malien, président sortant de la Confédération, a officiellement passé ce mardi, le témoin à son homologue burkinabè dans une atmosphère de solennité et de fraternité, un transfert de pouvoir qui symbolise ainsi la détermination des leaders des pays concernés de transformer l’AES en une puissance régionale souveraine et indépendante.

Traoré, qui présidera aux destinées de l’organisation pour l’année 2026, a exprimé sa gratitude envers son prédécesseur pour le travail colossal abattu durant le mandat inaugural, et affirmé avoir accepté cette présidence de l’AES « avec responsabilité et engagement », selon un communiqué de la présidence burkinabè.

Conscient des défis multidimensionnels qui pèsent sur l’espace sahélien, le président entrant a invité les Forces de défense et sécurité, les diplomates et les acteurs du développement, les populations à s’engager avec détermination pour faire de l’AES un espace viable.

L’AES entend s’affranchir des tutelles extérieures et bâtir un destin commun pour les peuples des trois Etats membres.

Lors de la 2e session du Collège des Chefs d’État de l’AES, tenue à Bamako du 22 au 23 décembre, les dirigeants des trois pays ont inauguré la Banque Confédérale d’Investissement et de Développement (BCID-AES) et la Télévision de l’AES (AES TV).

BCID-AES aura pour mission de financer des projets d’infrastructures, d’énergie et d’agriculture pour renforcer l’autonomie économique de la région, tandis que l’outil de communication AES TV s’évertuera à promouvoir l’intégration régionale et à contrer la désinformation.