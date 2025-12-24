La Côte d’Ivoire, le Japon et l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) ont lancé à Abidjan, un projet intitulé « Renforcement des capacités de gestion des frontières en Côte d’Ivoire », indique le gouvernement ivoirien dans un communiqué publié ce mardi 23 décembre.

La cérémonie de signature a eu lieu la veille et le projet a été paraphé par le ministre ivoirien de l’Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, l’ambassadeur du Japon en Côte d’Ivoire, Junji Gomakubo, ainsi que le chef de Mission de l’OIM en Côte d’Ivoire, David Preux.

Le projet, qui sera mis en œuvre par l’OIM sur une période de deux ans, et financé par le gouvernement du Japon, a pour objectif de renforcer la présence fonctionnelle de l’État dans les régions du Bounkani et du Tchologo à travers la consolidation des infrastructures et des capacités opérationnelles pour une gestion intégrée des frontières.

Les promoteurs du projet entendent aussi, par leur initiative, appuyer les mécanismes de prévention des conflits liés aux mouvements de transhumance et à l’utilisation des ressources naturelles, en vue d’augmenter la résilience des communautés face aux défis sécuritaires et promouvoir la stabilité des zones frontalières.

Les activités du projet consistent en la construction et l’équipement d’infrastructures clés (poste de police frontalier, commissariat mixte, bureau de contrôle douanier, poste de transhumance), ainsi que la formation des agents de la police et de la douane, et l’organisation de rencontres transfrontalières.

S’inscrivant dans le cadre d’un partenariat continu et durable entre Tokyo et Abidjan, ce projet devrait consolider la coopération entre la Côte d’Ivoire, le Japon et l’OIM pour une migration sûre et humaine.