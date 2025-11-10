Le consortium tripartite composé de la Commission de l’Union africaine (CUA), de la Banque africaine de développement (BAD) et de la Commission économique pour l’Afrique (CEA) organise du 10 au 14 novembre à Addis-Abeba, la capitale de l’Ethiopie, la sixième Conférence sur la politique foncière en Afrique (CLPA) sous le thème : «gouvernance foncière, justice et réparations pour les Africains et descendants de la Diaspora africaine».

Les travaux de la CLPA 2025 se focaliseront sur les meilleures pratiques émergentes pour l’élaboration de politiques foncières adaptées, les institutions de gouvernance et d’administration foncières efficaces et transparentes, ainsi que sur le suivi et évaluation des données de gouvernance foncière.

Les organisateurs font remarquer, dans leur communiqué, que le système colonial a facilité l’assujettissement et la brutalisation des peuples africains ; précisant qu’à chaque instant, leurs terres fertiles et productives ont été aliénées, leurs ressources naturelles pillées et les ressources du patrimoine africain spoliées par des explorateurs et des collectionneurs privés.

Ils déplorent également le fait que le colonialisme a introduit des valeurs agricoles et de subsistance qui sapent les systèmes des savoirs autochtones et menacent la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des pays colonisés.

D’où, selon eux, l’importance de se pencher sur la propriété foncière et les disparités d’accès, dans le cadre des réparations foncières. Dans la plupart des sociétés postcoloniales, déplorent-ils, les descendants des colonisateurs contrôlent encore de vastes étendues de terres et de leurs ressources, tandis que les communautés historiquement marginalisées et défavorisées peinent à y accéder.

La CLPA est une plateforme de premier plan pour le dialogue sur la gouvernance foncière, réunissant décideurs politiques, chercheurs, société civile et autorités traditionnelles afin de faire progresser les questions de gestion durable des terres sur le continent.