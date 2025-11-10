Sur ordre du Roi Mohammed VI, des Conseillers royaux ont présidé ce lundi 10 novembre au Cabinet royal à Rabat, une réunion avec les chefs des partis politiques, sur l’actualisation et la formulation détaillée de l’initiative d’autonomie pour le Sahara, indique un communiqué du Cabinet Royal.

Étaient présents à cette réunion, les Conseillers royaux Fouad Ali El Himma, Taïb Fassi-Fihri et Omar Azziman, ainsi que le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit et le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita en plus des chefs des partis politiques représentés dans les deux Chambres du Parlement,.

Cette réunion a été consacrée, conformément aux hautes instructions royales, à l’actualisation et à la formulation détaillée de l’initiative d’autonomie pour le Sahara, dans le cadre de la souveraineté marocaine, en exécution de la décision royale contenue dans le discours adressé par le Souverain à son peuple fidèle, le 31 octobre dernier, suite à l’adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l’ONU.

Pour rappel, le Roi Mohammed VI avait annoncé dans ce discours, que le Maroc «procèdera à l’actualisation et à la formulation détaillée de la Proposition d’autonomie en vue d’une soumission ultérieure aux Nations unies».

Lors de la réunion, les Conseillers du Roi ont informé les chefs des partis politiques présents à cette réunion, de «la volonté du Souverain de les consulter sur cette question cruciale qui concerne tous les Marocains, tout en les invitant à soumettre des visions et propositions de leurs organisations au sujet de l’actualisation et de la formulation détaillée de l’initiative d’autonomie », ajoute le communiqué.

Pour leur part, les chefs des partis politiques se sont félicités des développements positifs que connaît la question du Sahara marocain et ont exprimé leur fierté de la décision royale «d’associer les instances politiques nationales, les différentes institutions et forces vives de la nation à l’élaboration d’une vision intégrée, actualisée et détaillée de l’initiative d’autonomie au Sahara marocain, dans le cadre de la souveraineté marocaine ».

Cette démarche, ont-ils ajouté, est de nature à «garantir le retour de nos frères des camps de Tindouf, de retrouver les leurs, de construire leur avenir et de contribuer à la gestion de leurs affaires locales, dans le giron du Maroc uni, comme l’a souligné SM le Roi dans Son récent Discours», poursuit la même source.

Les chefs des partis politiques ont de même exprimé leur plein soutien aux initiatives et aux efforts inlassables que le Souverain n’a eu de cesse de déployer, pour la défense des droits légitimes de notre pays visant à consolider la marocanité du Sahara.

Ces efforts, ont-ils souligné, ont été couronnés par l’adoption de la récente résolution du Conseil de sécurité qui consacre l’initiative marocaine d’autonomie comme la solution réaliste et réalisable, dans le cadre de la souveraineté du Royaume, de son intégrité territoriale et de son unité nationale, en tant que base des négociations pour parvenir à un règlement définitif de ce conflit régional. Ils se sont enfin engagés à soumettre au Souverain, des mémorandums à ce sujet, dans les meilleurs délais.