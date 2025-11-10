Les autorités angolaises et indiennes ont paraphé, dimanche 9 novembre à Lunda, la capitale de l’Angola, cinq accords et mémorandums qui ouvrent la voie à de nouveaux domaines de coopération, à l’occasion de la visite d’État en Angola, de la présidente indienne, Droupani Murmu.

Il s’agit d’un mémorandum dans le domaine de la pêche, de l’aquaculture et des ressources marines ; d’un mémorandum concernant les félins; d’un mémorandum sur l’Alliance mondiale des biocarburants ; d’un accord dans le domaine consulaire autorisant l’exercice d’activités professionnelles rémunérées aux membres du personnel diplomatique dépendants ; et d’un accord pour l’exploitation des services aériens.

Avant la cérémonie de signature des accords, Murmu a été reçue au palais présidentiel par son homologue angolais, João Lourenço, avec qui elle s’est entretenue sur les perspectives de renforcement de la coopération entre leurs deux pays.

« L’Inde, pour son rôle et son poids considérable dans le monde, revêt une importance cruciale dans l’ensemble des pays avec lesquels nous entretenons des relations de coopération et d’amitié », a déclaré le dirigeant angolais lors de son discours de circonstance.

Rappelant que les deux pays entretiennent des relations diplomatiques depuis 1979, Lourenço, qui a effectué une visite d’Etat en Inde en mai passé, a estimé que Luanda et New Delhi doivent « faire davantage pour répondre au vaste potentiel que représentent les deux économies », et a souhaité que la prochaine session du comité mixte se tienne le plus rapidement possible et que ces réunions deviennent régulières.

Evoquant les instruments juridiques qui devaient être signés, le chef de l’Etat angolais a reconnu que l’Inde « possède une solide expertise dans divers domaines scientifiques et, par le temps qui passe, les experts indiens sont très recherchés partout dans le monde pour leurs compétences et leurs capacités techniques reconnues». La cheffe de l’Etat indien prendra part, demain mardi, à la cérémonie de célébration des 50 ans de l’indépendance de l’Angola.