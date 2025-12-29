Le porte-parole des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), le général-major, Sylvain Ekenge a été suspendu de ses fonctions ce lundi 29 décembre, par le Chef d’état-major général, suite à ses propos jugés discriminatoires envers la communauté tutsie, d’après la presse locale.

Lesdits propos, tenus ce week-end sur les antennes de la Radiotélévision nationale congolaise (RTNC), viseraient des femmes de la communauté tutsie et mettraient en exergue un prétendu stratagème destiné à maintenir une «suprématie» de cette communauté à travers les naissances.

Certains journaux, citant des sources officielles, indiquent que ces déclarations controversées seraient exploitées par des responsables rwandais contre la RDC.

La communauté tutsie en RDC, originaire du Rwanda, ferait vraisemblablement l’objet d’une discrimination et d’une méfiance croissante sur le territoire congolais, quoi qu’historiquement ancrée dans l’Est du pays.