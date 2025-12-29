Plusieurs pays, dont le Maroc et des organisations aussi bien régionales qu’internationales notamment l’Union Africaine (UA) et l’Union européenne (UE), ont condamné la reconnaissance, vendredi 26 décembre, par Israël, du «Somaliland», un territoire de la Corne de l’Afrique autoproclamé indépendant, situé au Nord-ouest de la Somalie.

Le Maroc a exprimé, ce dimanche 29 décembre, son soutien total à l’intégrité territoriale et à la souveraineté nationale de la République Fédérale de Somalie, pays frère, condamnant catégoriquement toute atteinte au territoire de ce pays afro-arabe, selon une source du Ministère marocain des Affaires étrangères.

La même source a également souligné que le Royaume du Maroc, tout en exprimant son rejet de la décision de reconnaître l’indépendance de l’entité dite «Somaliland», soutient la position nationale de la République de Somalie, souhaitant à «son fier peuple l’unité, la sécurité et la stabilité».

Le Président de la Commission de l’Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a rejeté fermement toute initiative ou action visant à reconnaître le Somaliland en tant qu’entité indépendante, rappelant que le Somaliland reste une partie intégrante de la République fédérale de Somalie.

Ali Youssouf soutient que toute tentative visant à saper l’unité, la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Somalie va à l’encontre des principes fondamentaux de l’Union africaine (UA) et risque de créer un dangereux précédent avec des implications profondes pour la paix et la stabilité sur l’ensemble du continent.

Il a réaffirmé sans équivoque, la position de longue date et cohérente de l’Union Africaine, fondée sur les principes consacrés dans son Acte constitutif, en particulier le respect de l’intangibilité des frontières héritées de l’indépendance, comme l’affirme la décision de 1964 de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) l’ancêtre de l’actuelle UA.

Le ministre somalien des Affaires étrangères, Abdisalam Dhaay, a réaffirmé que la souveraineté et l’intégrité territoriale de la République fédérale de la Somalie sont inviolables, conformément à la Constitution, à la Charte des Nations Unies et à l’Acte constitutif de l’Union africaine.

La Ligue arabe a appelé, ce dimanche, le Conseil de sécurité des Nations unies à adopter une position ferme face à la position israélienne qui menacerait la paix et la sécurité internationales.

Certaines sources laissent entendre que le Conseil de sécurité de l’ONU devrait tenir ce lundi 29 décembre, une session d’urgence consacrée à l’examen de cette question.