Pretoria et Maputo ont signé, mercredi, un mémorandum d’entente (MoU) visant à renforcer leur collaboration en matière de développement de projets d’infrastructures énergétiques, et à consolider la coopération commerciale dans le secteur de l’énergie, a annoncé dans un communiqué, le ministère sud-africain de l’Electricité et de l’Energie.

Cet accord, qualifié d’«important», a été paraphé à Maputo, par le Ministre sud-africain de l’Electricité et de l’Energie, et son homologue mozambicain, sous la présidence du Président sud-africain, Cyril Ramaphosa, en marge de la 4e Commission binationale Afrique du Sud-Mozambique.

Le MoU signé « jette les bases de partenariats stratégiques dans le domaine du commerce et du développement de l’énergie, en particulier pour l’électricité et le gaz naturel », précise le communiqué.

Pour le gouvernement sud-africain, la signature de ce mémorandum d’entente traduit son engagement à « promouvoir la coopération énergétique dans la région, contribuant ainsi à des avantages mutuels et à une sécurité énergétique renforcée».

La 4e Commission binationale, tenue les 2 et 3 décembre et coprésidée par les présidents sud-africain, Cyril Ramaphosa et mozambicain, Daniel Chapo, a permis de renforcer la coopération stratégique entre les deux pays dans divers domaines clés, tels que l’économie, le commerce, l’énergie et la sécurité régionale.