L’infrastructure aéroportuaire de Cotonou, la capitale du Bénin, connue depuis 2008 sous le nom officiel d’«Aéroport International Cardinal Bernardin Gantin de Cadjèhoun», sera désormais appelée « Aéroport Bernardin Gantin de Cotonou», selon une décision adoptée ce mercredi lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres.

Pour l’exécutif béninois, cette modification répond à une logique d’écourter l’intitulé qui « s’avère trop long et difficile à mémoriser». «Dans une logique de simplification et d’efficience, il apparaît judicieux de procéder à l’actualisation du nom dont l’énoncé s’avère trop long et difficile à mémoriser», indique un communiqué publié à l’issue du Conseil des ministres.

Tout en conservant l’hommage rendu à l’éminent prélat béninois, «l’évocation du titre de la personnalité dont l’infrastructure porte le nom, ou du quartier qui l’abrite, n’est pas indispensable» dans la pratique, ajoute le communiqué. Le Cardinal Bernardin Gantin est une personnalité importante de l’Eglise catholique et de la diplomatie vaticane, décédée en 2008.