Le Président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye a inauguré officiellement, ce mardi 16 décembre à Diamniadio, l’usine ISEVEM, une infrastructure stratégique dédiée à l’assemblage de véhicules militaires tactiques.

« A travers ce projet structurant, l’État du Sénégal pose les bases d’une souveraineté industrielle et technologique assumée, en réduisant sa dépendance extérieure et en renforçant l’autonomie stratégique de ses forces de défense et de sécurité », indique un communiqué de la présidence.

L’ambition portée par ce projet, fruit d’un partenariat public-privé rigoureux entre l’État et ISEVEM, repose sur une approche graduelle et réaliste et consiste à développer des capacités locales d’assemblage, de maintenance et, à terme, de conception et de production d’équipements de défense, ajoute le communiqué.

Au-delà de l’enjeu sécuritaire, cette usine constitue un levier majeur d’industrialisation, de création d’emplois qualifiés, de transfert de compétences et d’intégration des talents nationaux, notamment des jeunes, dans des filières de haute valeur ajoutée, précise-t-on.

Avec l’inauguration de cette première usine, le Sénégal dit affirmer clairement son engagement sur la voie d’une industrie de défense résiliente, innovante et souveraine, au service de la sécurité nationale, du développement économique et de la cohésion sociale.