Le ministre délégué marocain chargé du Budget, Fouzi Lekjaa et la Directrice Générale-Afrique du Nord de la Banque Allemande de Développement (KfW), Daniela Beckmann, ont procédé mardi 16 décembre à Rabat, à la signature de trois conventions de financement d’un montant global de 450 millions d’euros, a annoncé le ministère marocain des Finances dans un communiqué publié sur son site officiel.

Une convention concerne l’appui aux politiques climatiques (phase II) d’un montant de 100 millions d’euros. Ce programme vise à soutenir les mesures liées à la résilience du Maroc face au changement climatique et à la transition vers une économie à faible émission de carbone.

Le deuxième programme d’un montant de 150 millions d’euros, concerne la protection sociale (phase II). L’enveloppe financière est destinée à appuyer le Maroc dans la consolidation du chantier de la protection sociale, notamment les volets « Aides Sociales Directes », et «la promotion de l’emploi à travers les programmes actifs et l’ouverture aux NEET».

La dernière convention porte sur le programme de la plateforme de mobilité et de logistique de la région Casablanca-Settat (ONCF). Dans le cadre de ce programme, la KfW contribue à hauteur de 200 millions d’euros pour renforcer le transport ferroviaire dans la région Casablanca-Settat, à travers la modernisation des gares et le développement des infrastructures et services ferroviaires.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence d’autres membres du gouvernement marocain et de hautes personnalités concernées par les conventions, ainsi que de l’Ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne à Rabat, Robert Dolger et de la Directrice du bureau de la KfW à Rabat, Janne Rajpar.

À l’issue de cette cérémonie, Fouzi Lekjaa, Daniela Beckmann et les responsables de la KFW ont salué le niveau des liens de partenariat et de coopération entre le Royaume du Maroc et la République Fédérale d’Allemagne, réaffirmant leur volonté de les renforcer, conclut le communiqué.