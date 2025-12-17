Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD) en République démocratique du Congo (RDC) a dénoncé ce mardi 16 décembre dans un communiqué, «avec la plus grande fermeté et condamné avec la dernière énergie», l’arrestation musclée de son secrétaire permanent, Emmanuel Ramazani Shadary, à son domicile à Kinshasa.

Le communiqué, signé par plusieurs cadres du parti, souligne que « cet acte grave, ar.bitraire et inacceptable constitue un recul démocratique manifeste et traduit le recours à des méthodes rétrogrades, indignes d’un État qui se prétend démocratique».

Pour le PPRD, formation de l’ex-président congolais, Joseph Kabila, cette initiative constitue « une entreprise délibérée visant à museler l’opposition politique, à intimider ses dirigeants »ajoute le communiqué, précisant que Joseph Mwarabu, ainsi que plusieurs autres collaborateurs du secrétaire permanent ont été arrêtés.

Le climat politique se crispe davantage en RDC. En effet, ces interpellations interviennent dans un contexte déjà délétère pour ce parti de l’opposition dont les activités étaient officiellement suspendues sur l’ensemble du territoire national depuis la fin du mois d’octobre 2025.

Le PPRD a profité de cette occasion pour alerter solennellement la communauté nationale et internationale, le système des Nations Unies, ainsi que l’ensemble des missions diplomatiques accréditées en RDC, sur « la dérive autoritaire et le chaos institutionnel qui s’installent dangereusement » dans le pays.

La formation, qui a exigé la libération de ses membres, a réaffirmé «avec force qu’il ne laissera jamais l’impunité s’ériger en mode de gouvernance dans une République qui aspire à la démocratie, à l’Etat de droit et au respect des libertés fondamentales», conclue le communiqué.