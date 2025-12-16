La Banque africaine de développement (BAD) a exclu le cabinet kenyan Tetralink Taylor & Associates East Africa Limited et ses filiales basées au Kenya, en Tanzanie et au Rwanda, pour une période de 24 mois, en raison de pratique frauduleuse, indique un communiqué de l’institution financière publié lundi 15 décembre.

Suite à une enquête menée par le Bureau de l’intégrité et de la lutte contre la corruption de la BAD, ce cabinet de conseil a été reconnu coupable de fraude lors d’un appel d’offres pour des services de conseil visant à concevoir une stratégie de renforcement des capacités, pour certains groupes de pays membres de la Banque, dans le cadre des activités de l’Institut africain de développement.

Pendant deux ans, Tetralink Taylor & Associates East Africa Limited et toutes les entités sous son contrôle ne pourront pas participer aux activités financées par la Banque panafricaine.

Pour être rééligible aux activités financées par le Groupe de la BAD après la période d’exclusion, le cabinet de conseil devra au préalable, mettre en œuvre un programme de conformité à l’intégrité.

Le Bureau de l’intégrité et de la lutte contre la corruption de la BAD est responsable de la prévention, de la dissuasion et de l’investigation des allégations de corruption, de fraude et d’autres pratiques passibles de sanctions dans les opérations financées par l’institution financière.

Le personnel de la BAD et le public peuvent utiliser les canaux sécurisés de ce Bureau pour signaler les pratiques passibles de sanctions au sein de la Banque ou dans les opérations financées par le Groupe.