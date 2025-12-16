Le gouvernement sénégalais a apporté des clarifications suite à la sortie médiatique de l’Ambassadrice de France à Dakar, qui « a tenu des propos qui pourraient susciter une polémique », dans le dossier de l’extradition de deux ressortissants sénégalais réfugiés en France et recherchés par les autorités sénégalaise.

Dans un communiqué, le ministère sénégalais de la Justice rappelle que le ministère français de la Justice «a récemment adressé un courrier aux autorités judiciaires sénégalaises sollicitant la transmission d’informations déjà versées au dossier et dûment communiquées par le magistrat en charge de la procédure» à Dakar.

«Par respect des accords de coopération judiciaire liant les deux États, la justice sénégalaise s’emploiera à transmettre à nouveau les informations requises, bien que celles-ci aient déjà été officiellement communiquées» à la justice française, précise le document.

Cette démarche s’inscrit pleinement dans le cadre des engagements internationaux librement consentis et du principe de réciprocité qui régit les relations judiciaires internationales, soutient l’exécutif sénégalais.

Toutefois, l’intervention de l’Ambassadrice de France au Sénégal, en réponse à une question de des journalistes après l’intervention de la Ministre française de la Justice, Garde des Sceaux devant l’Assemblée nationale, a provoqué une vive réaction de la part des autorités sénégalaises.

« L’attitude de l’Ambassadrice de France, qui semble relativiser la gravité des faits de corruption et de détournement de deniers publics reprochés à deux ressortissants sénégalais ayant trouvé refuge en France, pourrait être perçue comme un jugement de valeur regrettable », indique le communiqué.

Pour Dakar, « une telle posture est susceptible de remettre en cause les principes universels de bonne gouvernance et de transparence, et pourrait être interprétée comme une forme d’ingérence dans une affaire que les autorités sénégalaises considèrent, à juste titre, comme d’une importance majeure », martèle la même source.

Notons que le 13 décembre dernier, le Sénégal a suspendu les demandes d’extradition avec la France suite au refus de Paris d’extrader les deux ressortissants sénégalais appelés à comparaitre devant la justice sénégalaise.