Le gouvernement du Cap-Vert et l’Union européenne (UE) ont officialisé un nouveau programme d’appui budgétaire non remboursable de 20 millions d’euros destiné à soutenir les réformes structurelles et les investissements stratégiques dans différents secteurs, indique le gouvernement capverdien dans un communiqué publié hier lundi, sur son compte Facebook.

Signé le week-end dernier par le vice-Premier ministre, Olavo Correia et l’ambassadrice de l’UE à Praia, Sylvie Millot, ce financement triennal s’inscrit dans une relation de partenariat privilégiée, et concerne les secteurs de la transition énergétique, du numérique, de l’inclusion sociale et du développement économique.

Correia a salué la confiance de l’UE dans son pays, soulignant que le décaissement des fonds reflète le respect des critères de bonne gouvernance, de transparence et d’utilisation des ressources par le Cap-Vert.

«Outre cet appui budgétaire direct, le Cap-Vert dispose d’une enveloppe d’environ 400 millions d’euros, déjà pré-accordée par l’UE dans le cadre de Global Gateway et de Team Europe, destinée à des investissements dans les ports de São Vicente, Santo Antão et Palmeiras, ainsi que dans les domaines de la transition numérique et énergique », a rappelé le responsable capverdien.

L’ambassadrice Millot a réaffirmé l’engagement de l’UE envers le Cap-Vert, précisant que ce programme de 20 millions d’euros témoigne de la confiance renouvelée envers le gouvernement capverdien et confirme les résultats des programmes précédents.

« Ce nouveau soutien permettra de poursuivre les politiques publiques qui ont bénéficié à des milliers de Capverdiens, notamment en matière de protection sociale et de réforme du secteur de l’électricité », a-t-elle ajouté.