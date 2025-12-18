Le Gouvernement burkinabè a adopté, mercredi 17 décembre en Conseil des ministres, un rapport relatif à la réalisation d’infrastructures administratives et pédagogiques dans le cadre de la construction de l’Académie technologique du Faso.

D’après le compte rendu du Conseil, cette Académie est un établissement stratégique destiné à former localement des ingénieurs dans les technologies de pointe à savoir, la métallurgie, la mécanique, l’énergie, le nucléaire, l’aéronautique, le génie civil, la chimie, les métiers miniers, le digital, la cyber-sécurité et les télécommunications.

Ce projet s’inscrit dans la vision d’une souveraineté nationale fondée sur des compétences hautement qualifiées. Il est mis en œuvre dans le cadre de l’Initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous.

L’Académie, bâtie sur une superficie d’environ soixante hectares dans la commune rurale de Pabré, devrait contribuer à accroître l’offre en infrastructures éducatives et à former sur place une élite qui sera le pilier de la refondation de l’Etat, de la prospérité sociale et économique du Burkina Faso.

La première phase du projet, financée par le budget 2025 de l’État à plus de 37 milliards de francs CFA, permettra de réaliser des études architecturales et techniques, et le suivi et contrôle de la réalisation des infrastructures.

Cette phase initiale comprend aussi la construction de plusieurs infrastructures essentielles dont, entre autres, une administration, des blocs pédagogiques, des amphithéâtres, une bibliothèque, des laboratoires, une infirmerie, un pôle logements pour étudiants et enseignants, un réfectoire, un pôle sportif et des aires de détentes.