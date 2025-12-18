Le Conseil des ministres togolais a examiné et adopté lors de sa réunion mercredi 17 décembre, le projet de loi de ratification de l’Accord se rapportant à la convention des Nations unies sur le droit de la mer et relatif à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (Accord BBNJ), adopté le 20 septembre 2023 à New York.

Les autorités de Lomé estiment, selon le communiqué du Conseil, que l’Accord BBNJ – élaboré dans un contexte de pressions croissantes sur le milieu marin, liées aux rejets industriels, au trafic maritime et à la surexploitation des ressources par les grandes puissances et multinationales – consacre une approche prudente et coopérative.

Cet Accord vise à assurer la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité en haute mer, par la mise en œuvre effective des dispositions pertinentes de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et le renforcement de la coopération et de la coordination internationales. Il fournit aussi un cadre juridique pour toutes les activités menées dans les océans et les mers.

Lomé s’attend à ce que sa ratification permette au Togo de bénéficier des mécanismes de financement, notamment le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), en vue de soutenir les efforts de conservation et de lutter contre la pollution marine.

La ratification de l’Accord contribuera, par ailleurs, à la gouvernance mondiale des océans, en instituant des aires marines protégées, en garantissant un accès équitable aux ressources génétiques marines et en imposant des évaluations d’impact environnemental pour les activités en haute mer, a souligné le gouvernement togolais.