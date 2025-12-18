Libreville a conclu de nouvelles conventions avec « Ciments de l’Afrique » (CIMAF), un acteur majeur de l’industrie cimentière en Afrique, ayant permis à l’Etat gabonais d’acquérir 10% du capital de cette filiale du groupe marocain « Omnium des Industries et de la Promotion » (OIP).

Le Président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu en audience, mercredi 17 décembre, une délégation de CIMAF, conduite par son Président Directeur Général, Anas Sefrioui, dans le cadre des audiences s’inscrivant dans le cadre de la volonté affirmée des plus hautes autorités de refonder les bases du partenariat entre l’État gabonais et les opérateurs économiques, dans une logique de transparence, d’équilibre et de création de valeur partagée.

A cette occasion, le Chef de l’Etat a rappelé que « le temps des conventions déséquilibrées est désormais révolu et que la participation de l’État gabonais au capital des entreprises opérant sur le territoire national doit être renforcée », indique un communiqué de la présidence.

Le document souligne que, jusqu’à présent, l’État gabonais ne détenait aucune part dans le capital de CIMAF. La participation de 10 % traduit « la volonté ferme des autorités de renforcer la présence stratégique de l’État dans les secteurs structurants de l’économie nationale » et « cette orientation constitue un principe désormais arrêté et non négociable », lit-on dans le communiqué.

Par ailleurs, après la présentation, par la délégation du groupe CIMAF, l’état d’avancement de ses activités au Gabon, les deux parties ont discuté, entre autres, sur les projets industriels du groupe, en particulier sur les unités de production d’Owendo et de Franceville, appelées à renforcer l’offre nationale en ciment et à accompagner les politiques publiques en matière de logements et d’infrastructures.

Soucieux de lutter contre le chômage, Nguema a fortement insisté sur l’emploi des Gabonais ainsi que sur la gabonisation des activités de sous-traitance. CIMAF a été sollicité à privilégier de manière effective les compétences nationales et les entreprises locales dans la mise en œuvre de ses projets.

Le président gabonais a aussi demandé au groupe d’accélérer la mise en œuvre des projets de construction de logements sociaux dans la commune d’Owendo, conformément aux engagements souscrits.