L’équipe nationale marocaine des joueurs locaux a décroché avec mérite, ce lundi 15 décembre au Stade international Khalifa à Doha, la capitale du Qatar, son billet pour la finale de la Coupe arabe de football grâce à une victoire sur le score sans appel de 3-0, contre les Émirats arabes unis.

Dès le coup d’envoi, les Lions de l’Atlas ont exercé une forte pression sur leurs adversaires, ouvrant le score à la 28e minute grâce à une tête imparable de Barkaoui.

Malgré leur grand jeu durant les 45 premières minutes du match, les joueurs marocains ont fait un sursaut dans les dix dernières minutes de la seconde mi-temps, inscrivant un deuxième et un troisième but de la rencontre qui s’est finalement achevée par une victoire contre leurs adversaires émiratis, se qualifiant ainsi à la finale de la coupe arabe.

Les trois buts de la rencontre ont été inscrits par Karim El Berkaoui (28e), Ashraf El Mahdioui (83e), avant qu’Abderrazak Hamdallah n’alourdi le score à la 92e minute.

Dans l’autre demi-finale, la Jordanie a validé son billet pour la finale de la Coupe Arabe pour la première fois de son histoire, après avoir battu lundi soir à Doha, l’Arabie saoudite d’Hervé Renard par 1-0.

Les Al-Nashama du sélectionneur marocain, Houcine Ammouta, défieront, les Lions de l’Atlas qui se sont qualifiés à la finale, en dominant les Émirats arabes unis par 3-0, dans un duel très attendu jeudi prochain à Doha.

Pour rappel, l’équipe marocaine féminine de l’AS FAR a validé elle aussi, son billet pour les demi-finales de la Coupe des Champions Féminine de la FIFA 2026, après avoir battu ce dimanche 14 décembre, l’équipe chinoise Wuhan Chegu Jiangda (WFC), championne d’Asie, au terme d’un match bien animé, remporté au final, par 2-1 après prolongations, disputés au stade municipal de Berrechid, au Sud de Casablanca, la capitale économique du Royaume du Maroc.

L’AS FAR devrait donc se préparer à un choc de prestige face à Arsenal, champion d’Europe, en janvier 2026 à Londres. L’autre demi-finale de la Coupe opposera le Gotham FC (États-Unis) aux Corinthians (Brésil).