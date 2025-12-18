Dans le cadre des préparatifs de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, un Centre de coopération policière africaine a été inauguré ce jeudi à Salé, ville jumelle de Rabat, la capitale, une première sur le continent. Cette structure est dédiée au pilotage, à la coordination et à l’échange d’informations liées à la sécurisation des grands événements sportifs, dont la Coupe d’Afrique des Nations prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 dans plusieurs villes du Royaume.

Le centre est le fruit d’une coopération étroite entre les ministères marocains de l’Intérieur et des Affaires étrangères, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), la Gendarmerie Royale et la Fédération Royale marocaine de football (FRMF). Il bénéficie également de l’appui d’Interpol, dans le cadre du projet «Stadia» consacré à la sécurité des manifestations sportives.

La nouvelle entité réunit des représentants des services de sécurité marocains, ainsi que des agents de liaison des 23 pays qualifiés pour la CAN-2025. Des équipes mobiles d’observateurs, dites «spotters», y participent également afin d’accompagner les supporters dans les stades et les villes hôtes, en coordination avec les autorités locales.

Le centre associe par ailleurs des représentants de la Confédération africaine de football (CAF), de la FIFA, ainsi que des participants d’Espagne et du Portugal, co-organisateurs de la Coupe du monde de football 2030 aux côtés du Maroc.

Les missions de cette nouvelle institution portent notamment sur l’échange en temps réel d’informations opérationnelles, l’évaluation des risques liés aux supporters, la coordination des mesures préventives et des interventions sur le terrain, ainsi que l’assistance aux forces de sécurité. Le dispositif intègre également un volet de vigilance numérique, axé sur la détection des cyber-menaces, en lien avec l’unité de lutte contre la cybercriminalité d’Interpol.