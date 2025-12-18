Le Roi du Maroc, Mohammed VI a adressé ce jeudi 18 décembre, un message de félicitations aux joueurs et au staff technique de la sélection nationale de football A’, pour avoir remporté la Coupe arabe au Qatar, en battant en finale la Jordanie par 3-2 après prolongations, au Stade Lusail.

Dans ce message, le Souverain exprime aux membres de l’équipe nationale ses chaleureuses félicitations et sa considération pour «leur belle victoire à la Coupe Arabe-Qatar 2025, offrant ainsi à votre chère Patrie son deuxième sacre au titre de ses participations à ce championnat et réalisant un exploit renouvelé qui conforte la place honorable du football marocain aux niveaux arabe et international ».

Le Roi Mohammed VI se félicite également du « patriotisme exemplaire et du professionnalisme exceptionnel dont ont fait montre les joueurs champions de la sélection nationale pour être à la hauteur des aspirations des supporters passionnés, saluant les efforts des cadres techniques nationaux qui ont confirmé leur capacité à encadrer les talents et à signer les prouesses du football marocain dans toutes ses catégories ».

D’autre part, le Souverain a salué dans son message, « les supporters marocains qui ont accompagné et soutenu l’équipe nationale pour la réalisation de ce grand sacre dans l’Etat du Qatar frère, louant leur fort patriotisme habituel pour la défense du maillot national et leurs encouragements enthousiastes et distingués, devenus une source d’admiration et de considération pour les supporters amoureux de football ainsi qu’un exemple à suivre».

Pour conclure, le Roi du Maroc a souhaité aux membres de l’équipe nationale A’ «davantage de réussite et de succès dans leurs efforts continus et soutenus pour hisser tout haut le drapeau national dans les différentes manifestations régionales, continentales et internationales, tout en les assurant de Sa Haute Sollicitude et Bienveillance».

Pour ce qui est du match de la finale de la coupe arabe disputé ce jeudi en début de soirée au Stade Lusail proès de Doha, les Lions de l’Atlas ont ouvert le score dès la 4è minute du jeu par un tir exceptionnel d’Oussama Tannane, réalisé depuis le milieu de terrain à 50 mètres des filets du gardien de but jordanien.

A la 48è minute, Ali Olwan a égalisé pour la Jordanie avant de doubler la mise à la 68è minute en transformant un pénalty. Durant les premières 15 minutes des prolongations, les Nashama de Jordanie coachée par le sélectionneur marocain, Jamal Sellami, ont cru reprendre l’avantage, en inscrivant un troisième but qui a été finalement refusé par l’arbitre pour une touche à la main.

En revanche, l’attaquant marocain Abderrazak Hamdallah a permis à son équipe d’égaliser en marquant le deuxième but de la rencontre à la 88è minute du temps réglementaire de la deuxième mi-temps, envoyant les deux équipes aux prolongations. Le même Hamdallah a finalement scellé la victoire, en inscrivant le but du sacre à la 100ᵉ minute, offrant au Maroc un deuxième titre après celui remporté contre la Libye (1-1, t.a.b. 3-1), lors de la coupe arabe de 2012.