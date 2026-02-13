Le Roi Mohammed VI, accompagné du Prince Héritier Moulay El Hassan, a présidé ce vendredi 13 février, au Palais Royal de Casablanca, la cérémonie de présentation et de lancement d’une usine de production de trains d’atterrissage du groupe français Safran à Nouaceur, dans la région Casablanca-Settat.

A travers ce projet d’envergure qui confirme son ancrage au cœur des chaînes de valeur mondiales de l’aéronautique, le Maroc vient de franchir un nouveau cap dans son ambition industrielle. Implantée au sein de la plateforme industrielle intégrée Midparc, dédiée aux métiers de l’aéronautique et de l’espace, la future usine sera l’un des plus grands centres mondiaux de fabrication de systèmes d’atterrissage de la filiale Safran Landing Systems.

Le site abritant la future usine, couvrira plus de sept hectares et intégrera des activités de haute technicité : usinage de précision, assemblage complexe, essais, certification et maintenance avancée. L’usine qui nécessitera un investissement supérieur à 280 millions d’euros, devrait générer à terme 500 emplois directs et fonctionner à 100 % grâce à une énergie décarbonée. Elle contribuera aussi à dynamiser l’écosystème national particulièrement dans le domaine de l’aéronautique, en attirant de nouveaux fournisseurs.

Dédiée à la production des trains d’atterrissage destinés à la famille Airbus A320, cette infrastructure sera dotée d’outils industriels de pointe, répondant aux standards internationaux les plus exigeants. Elle accompagnera la montée en cadence de production des avions court et moyen-courriers, tout en préparant les futures générations d’appareils.

Au début de cette cérémonie, il a été procédé à la projection d’un film institutionnel qui met en avant la trajectoire d’excellence opérée par le Maroc, sous l’impulsion du Roi Mohammed VI, axée sur la modernisation et l’innovation industrielle et ayant permis au Royaume, grâce à des ressources humaines hautement qualifiées et des infrastructures industrielles et logistiques de premier plan, de s’affirmer comme référence mondiale dans le domaine de l’aéronautique.

Le moment fort de la cérémonie tenue sous la présidence du Souverain marocain, a été la signature du protocole d’accord, officialisant l’installation de l’usine à Nouaceur. Dans une allocution a prononcée à cette occasion, devant le Souverain, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour a souligné que la fabrication de systèmes aussi critiques que les trains d’atterrissage, illustre la maîtrise par le Maroc de technologies complexes, mettant en avant la solidité du partenariat avec le groupe Safran, présent dans le Royaume depuis plus de 25 ans, et acteur clé de la montée en gamme de l’industrie locale.

De son côté, Ross McInnes, président du Conseil d’Administration du Groupe Safran, a salué cette «nouvelle aventure technologique» avec le Maroc. Rappelant à cette occasion, le lancement, en octobre dernier, sous la présidence de SM le Roi, du complexe industriel de moteurs d’avions de Safran, McInnes s’est dit ravi de poursuivre avec le Maro,c cette « épopée technologique et d’embarquer le Royaume dans une nouvelle aventure : celle de la production de systèmes particulièrement critiques à bord des avions – les trains d’atterrissage ».

Leader mondial des moteurs d’avions court et moyen-courriers et troisième acteur aéronautique mondial hors avionneurs, le grand groupe industriel et technologique français «Safran» renforce ainsi sa présence dans le Royaume qui se présente désormais comme une plateforme industrielle compétitive, résiliente et intégrée aux grandes routes de l’aéronautique internationale.