La 3ème édition du Dialogue national en Gambie se tient ce lundi 16 février au Centre international de conférence «Sir Dawda Kairaba Jawara» dans la ville touristique balnéaire, Bijilo, sous le thème : « Exploiter le capital humain et les ressources infrastructurelles de la Gambie pour un pas inclusif vers la prospérité ».

En amont de ce «rassemblement historique», le Bureau du Président de la République, en coordination avec le comité préparatoire national a tenu neuf dialogues régionaux à travers le pays, du 4 au 5 février, période pendant laquelle les représentants de divers groupes sociaux ont discuté des grands enjeux nationaux et des stratégies de mise en œuvre alignées. Les autorités estiment que les dialogues sont des étapes importantes pour promouvoir la coopération et stimuler le développement dans le pays.

En lien avec l’événement du jour, le président gambien, Adama Barrow a souligné que l’essor de la nation repose, entre autres, sur une volonté ferme de privilégier l’unité nationale au détriment des appartenances politiques ou communautaires.

«La prospérité nationale exige des sacrifices partagés, une culture d’intégrité et un engagement clair en faveur de l’unité par-delà les clivages politiques, ethniques et sociaux», a-t-il déclaré, cité par le Bureau de la Présidence.

Pour sa part, le président de l’Assemblée nationale, Fabakary Tombong Jatta a indiqué que « le Dialogue national est une plateforme symbolique où les citoyens de tous horizons peuvent réfléchir au parcours du pays, évaluer les progrès accomplis et proposer des réformes. »

Les autorités invitent avec insistance les Gambiens à prendre part à ce grand rendez-vous pour réfléchir au parcours de la nation, évaluer les progrès et proposer des réformes.