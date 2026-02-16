Dans sa toute première allocution officielle à la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine (UA), ce dimanche 15 février à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne, le président du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), Sidi Ould Tah a présenté sa vision d’une Nouvelle architecture financière africaine (NAFA), destinée à transformer en profondeur la manière dont le continent mobilise et déploie ses ressources financières.

Il a en effet expliqué, selon un communiqué de la BAD, que «la NAFA n’est pas un slogan ; c’est une réorganisation délibérée de la manière dont l’Afrique mobilise, alloue et déploie ses capitaux pour le développement ; un passage de la fragmentation à la coordination, des transactions isolées à l’échelle systémique, de la dépendance aux capitaux extérieurs à la souveraineté financière».

Pour leur part, les chefs d’État et de gouvernement africains ont salué l’orientation stratégique du président Ould Tah, articulée autour de «Quatre points cardinaux» dont la NAFA constitue un pilier.

Les mêmes dirigeants africains ont félicité au passage, le Mauritanien Sidi Ould Tah pour son élection à la tête de la principale institution financière du continent et ils lui ont demandé de leur faire un point dans les six prochains mois sur l’opérationnalisation de la NAFA.

D’après Ould Tah, les Quatre points cardinaux, vision stratégique du Groupe de la BAD, permettront de libérer la puissance du capital africain, reconstruire la souveraineté financière de l’Afrique, transformer la démographie en dividende économique et bâtir des infrastructures résilientes à forte valeur ajoutée.

Cette vision devrait permettre au continent de changer de paradigme et de mettre en œuvre de façon efficiente, les priorités de l’Agenda 2063 de l’Union africaine, a-t-il conclu.