Le ministre burkinabè de l’Énergie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré Gouba, s’est félicité, lundi, des résultats enregistrés dans le domaine minier en 2025, avec une production d’or dépassant lés 24 tonnes.

« Le secteur minier s’est très bien porté en 2025, avec une production totale de plus de 94 tonnes d’or, soit un dépassement de plus de 30 tonnes par rapport à l’année 2024 », a-t-il indiqué lors de la présentation du bilan de la mise en œuvre du contrat d’objectifs de son département, dans le cadre de l’évaluation des membres du Gouvernement au titre de l’année 2025.

D’après les détails donnés par Gouba, le renforcement de la souveraineté sur les ressources naturelles s’est traduit par l’opérationnalisation de la Société de Participation Minière du Burkina Faso (SOPAMIB) et par l’exécution des missions régaliennes de suivi et de contrôle des 15 mines industrielles en production.

La production d’or en 2025 comprend environ 42 tonnes issues du secteur artisanal, et 10 kilogrammes récupérés du circuit frauduleux.

Le ministre a relevé que les performances obtenues dans le domaine minier ont contribué au renforcement de la part du secteur minier dans le Produit intérieur brut, avec un impact positif sur la valeur ajoutée nationale et la croissance économique.

Pour cette année, le ministère de tutelle entend poursuivre et approfondir la dynamique déjà engagée. « En 2026, nous allons travailler à asseoir durablement la souveraineté énergétique et minière, à travers la poursuite des infrastructures de production, le renforcement des réseaux, une meilleure maîtrise de nos ressources et la valorisation du potentiel de notre sol et de notre sous-sol », a précisé le ministre Gouba.

Le sous-secteur de l’artisanat minier sera réorganisé autour de coopératives structurées et d’initiatives privées nationales. À ce titre, il est indiqué qu’au moins dix projets miniers semi-mécanisés portés par des Burkinabè sont attendus en 2026, en vue d’accroître la production aurifère nationale, a-t-il ajouté.

Soulignons que, selon le ministre, le taux de réalisation de son contrat d’objectifs 2025 a été établi à 89,66 %.