Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) et la compagnie Air Côte d’Ivoire ont officialisé leur collaboration par la signature d’une lettre d’intention, a annoncé la BAD hier jeudi dans un communiqué.

L’accord, signé le 23 janvier à Abidjan, par Mike Salawou, directeur du département des Infrastructures et du Développement urbain de la BAD, et Laurent Loukou, directeur général de la compagnie Air Côte d’Ivoire, marque le lancement opérationnel du Programme intégré de transformation de l’aviation (IATP), une initiative ambitieuse pour moderniser le ciel africain.

La signature de la lettre d’intention reflète l’engagement commun des deux parties à soutenir la transformation du secteur de l’aviation en Afrique en tant qu’élément clé de l’intégration économique, du commerce et de la mobilité dans le continent, précise le communiqué.

Il sera question d’explorer les possibilités de coopération stratégique à différents niveaux. L’accord prévoit la mobilisation des financements pour faciliter l’accès à des solutions abordables d’acquisition ou de financement d’aéronefs pour les compagnies aériennes en Afrique ; le renforcement de leurs capacités ; ainsi que la collaboration à des initiatives de durabilité, en explorant l’usage des carburants d’aviation durables (SAF).

Cette coopération, ajoute la même source, s’aligne sur les priorités continentales dans le cadre de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine (UA), du Marché unique du transport aérien africain (MUTAA), de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), ainsi que de la Stratégie décennale 2024-2033 du Groupe de la Banque africaine de développement.

La BAD affirme qu’elle soutiendra l’opérationnalisation de l’IATP en fournissant des solutions pratiques et évolutives sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’aviation.

«En travaillant avec Air Côte d’Ivoire, nous développons des solutions concrètes qui allient financement innovant, développement des compétences et durabilité afin de renforcer l’écosystème de l’aviation en Afrique et de soutenir l’intégration régionale», a assuré Salawou.

Pour sa part, Loukou, a notamment souligné qu’Air Côte d’Ivoire apprécie la dimension réglementaire de l’IATP et plaide en faveur de règles appropriées qui permettent aux compagnies aériennes africaines de rivaliser avec la concurrence dans un contexte où les règles du jeu sont équitables, en particulier dans le cadre de la politique Ciel ouvert.

Il est précisé que le partenariat de la Banque avec Air Côte d’Ivoire remonte à 2019, avec le programme de modernisation et d’expansion de la compagnie.