L’agence fédérale américaine chargée de la lutte contre le trafic et la distribution de drogues sur le territoire américain et à l’étranger, la Drug Enforcement Administration (DEA), et le Ministère tchadien de la Sécurité publique et de l’Immigration ont tenu, hier lundi, une réunion stratégique consacrée à la lutte contre les stupéfiants.

Présidée par le Secrétaire général adjoint du Ministère tchadien de la Sécurité publique et de l’immigration, Issakha Haroun Bechir, cette rencontre s’est déroulée en présence du Responsable régional de la DEA, Christopher W. Shary, et a abouti à la remise, à la partie tchadienne, d’un document technique intitulé «la Bible d’identification des Drogues», relatif au traitement et à la prévention des drogues illicites.

Avec ce document, présenté comme «une avancée opérationnelle majeure», N’Djamena entend renforcer ses capacités d’identification des réseaux criminels et optimiser la protection des agents engagés sur le terrain.

D’après les propos de Bechir, la tenue de ce rendez-vous serait le résultat des échanges engagés et continus entre le Ministère tchadien et la DEA.

Le responsable tchadien a profité de cette occasion, pour réaffirmer la ferme volonté de son Département d’intensifier ce partenariat structurant avec les Etats-Unis, tout en élevant la lutte contre les stupéfiants au rang de priorité commune.

Les deux parties ont convenu de poursuivre leurs concertations en vue de la signature du document administratif formalisant le cadre de coopération entre le Ministère tchadien de la Sécurité publique et de l’Immigration et la partie américaine.