Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a annoncé, ce lundi 16 février dans un communiqué, la mise en place d’une facilité de garantie de transaction pour le financement du commerce d’un montant de dix millions d’euros au profit d’Ecobank Congo, filiale congolaise du Groupe Ecobank Transnational Incorporated (ETI).

Approuvé le 13 février dernier à Abidjan, par le Conseil d’administration de la BAD, cette facilité vise à renforcer les capacités de financement du commerce de cette succursale, dont le siège est à Brazzaville, la capitale de la République du Congo.

La BAD couvrira jusqu’à 100 % du risque de non-paiement supporté par les banques lors de la confirmation des lettres de crédit et d’autres instruments similaires émis par Ecobank Congo, explique le communiqué

Ce coup de pouce financier vise directement les PME et autres entreprises locales engagées dans le commerce international, avec un accent particulier sur l’entrepreneuriat des femmes, des jeunes et les projets liés à la croissance verte.

Outre le commerce général et les TIC, la facilité soutiendra aussi d’autres domaines comme la santé, l’éducation et l’importation de produits de première nécessité (huile, sucre), palliant ainsi les limites de la production industrielle locale.

« A travers ce mécanisme de partage de risque, nous contribuons à fluidifier les échanges, à réduire les contraintes de liquidité et à offrir aux entreprises congolaises, en particulier les PME un meilleur accès aux marchés régionaux et internationaux», a déclaré Lamin Drammeh, responsable de la Division du financement du commerce de la BAD, cité dans le communiqué.

Pour Olivier Brou Kouamé, directeur général d’Ecobank Congo, ce partenariat « permettra d’offrir des solutions plus compétitives aux entreprises congolaises, notamment les PME, et de contribuer activement au dynamisme de l’économie nationale. »

Le Communiqué souligne qu’une convention sera signée entre la BAD et Ecobank Congo et précisera les modalités de mise en œuvre de cette facilité, les critères d’éligibilité des transactions, les responsabilités de chaque partie, les exigences en matière de reporting, ainsi que la conformité environnementale, sociale et climatique.