Le gouvernement béninois a décidé la mise en place d’une agence nationale de lutte contre la malaria et les moustiques, et qui aura pour mission de conduire une lutte coordonnée, innovante et intégrée contre la malaria et les moustiques.

Cette stratégie de riposte, adoptée lors du Conseil des ministres du 18 février, fait suite à un constat selon lequel la malaria reste endémique dans le pays, en dépit des efforts soutenus, avec des conséquences économiques, sociales et sanitaires graves, d’après le communiqué du Conseil.

Cette maladie constitue également l’une des premières causes de morbidité et de mortalité, particulièrement chez les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes.

Le Gouvernement qui fait de son éradication une priorité de premier plan, indique que la nouvelle agence nationale aura pour mission d’orchestrer la démoustication, d’intensifier la prévention, de réduire l’incidence et la mortalité liées aux maladies transmises par les moustiques ; ou encore de promouvoir la recherche et l’innovation dans le domaine de la lutte anti-vectorielle.

Il est aussi attendu de l’Agence nationale de lutte contre la malaria et les moustiques de sensibiliser les populations sur les comportements préventifs et les traitements curatifs ; d’appuyer les collectivités locales dans la gestion des nuisances liées aux moustiques ; et de collaborer avec les partenaires, nationaux et internationaux, publics et privés, dans le cadre de sa mission.

Le Conseil a approuvé, par ailleurs, les statuts de cette agence spécialisée, avant d’instruire les ministres concernés de veiller à son opérationnalisation diligente.