Le Burkina Faso a enregistré, de janvier 2023 au 31 décembre 2025, un taux de réalisation exceptionnel de 110,44 % concernant les objectifs de mobilisation de ressources du Fonds de soutien patriotique (FSP), a annoncé, mercredi 18 février, lors de la Conférence inaugurale du FSP, le Président du Comité de Gestion dudit Fonds, Abdoul Rachid Soulama.

Il a expliqué que ce résultat correspond à un encaissement total de près de 497 milliards de francs CFA contre une prévision initiale cumulée de 450 milliards FCFA.

Le FSP a pour objectif de collecter et centraliser les contributions financières des patriotes et des amis du Burkina Faso, en vue de soutenir et accompagner les efforts de défense et de sécurisation du territoire national.

Les ressources sont mobilisées à travers une diversité de mécanismes, notamment les prélèvements sur certains biens de consommation, les services de télécommunications et les produits importés ; les retenues obligatoires sur les rémunérations des agents du secteur public et du secteur privé.

Les affectations de ressources spécifiques ; des contributions volontaires, émanant tant de personnes physiques que de personnes morales ; ainsi les dons et legs (non encore enregistrés à ce jour), sont autant d’autres moyens de collecte, sachant que lesdites ressources sont collectées par paiement direct, précompte, prélèvement et répartition.

« Le succès engrangé à travers la mise en œuvre du FSP au cours des trois ans nous enseigne l’attachement des filles et fils du Burkina à s’engager pleinement pour la défense de leur patrie d’une part, et démontre la volonté manifeste des citoyens à faire des efforts supplémentaires en termes de contributions financières, d’autre part », a déclaré Soulama, satisfait.

Placé sous l’administration d’un Conseil d’orientation et d’un Comité de gestion, le FSP est un mécanisme de collecte de ressources non doté d’une autonomie financière et d’une personnalité morale distincte, précise-t-on.