Au Togo, le Produit intérieur brut (PIB) réel a progressé de 6,3 % en glissement annuel, au troisième trimestre 2025 après une hausse de 7,1 % au deuxième trimestre, selon les Comptes Nationaux Trimestriels (CNT) que vient de publier l’Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques (INSEED).

Pour les autorités de Lomé, cette performance confirme, trimestre après trimestre, la résilience de l’activité dans un environnement régional marqué par des contraintes budgétaires et une conjoncture internationale toujours incertaine.

Dans les détails, en valeur nominale, le PIB s’est établi à 1840,6 milliards de FCFA au troisième trimestre 2025, contre 1729,2 milliards, un an plus tôt.

Sur les neuf premiers mois de l’année, le cumul atteint 4876,1 milliards de FCFA, en progression par rapport aux 4586,1 milliards enregistrés à la même période en 2024.

Le secteur secondaire est présenté comme le principal moteur de cette croissance, avec une valeur ajoutée brute qui a augmenté de 9,1 %.

L’industrie extractive a progressé de 16,6 %, la construction de 22,9 %, tandis que certaines branches manufacturières ont enregistré des hausses spectaculaires, à savoir +43 % pour le textile et l’habillement, +56,5 % pour les matériaux de construction.

L’INSEED souligne que ces performances sont induites par l’effet combiné des investissements dans les infrastructures, du développement des zones industrielles et de la montée en puissance de certaines filières exportatrices.

pour sa part, le secteur primaire a enregistré, une croissance de 4 %, soutenue par les activités agricoles, d’élevage et sylvicoles (+4,7%), tandis que le tertiaire a progressé de 4,9 % porté par le dynamisme de l’information et de la communication (+15,3 %), des transports et entreposage (+18,6 %), ainsi que des services de santé et d’action sociale (+31,2 %).

Au chapitre des indicateurs conjoncturels, l’indice de production industrielle a progressé d’environ 11 % sur les dix premiers mois de 2025 ; les indices du chiffre d’affaires ont augmenté de 19,1 % dans le commerce, de 14,8 % dans la construction et de 5,9 % dans les services marchands non financiers.

L’INSEED assure d’emblée que, concernant les comptes du quatrième trimestre qui doivent encore être consolidés, les signaux demeurent favorables.