Le Groupe de travail tripartite (TTF), réunissant le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) et la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) s’est réuni, le week-end dernier, avec l’Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA) pour évaluer et dynamiser la mise en œuvre du Régime Commercial Tripartite Simplifié (RCTS).

« La réunion a permis de faire le point sur les progrès de la mise en œuvre, d’évaluer les principales réalisations et de s’accorder sur les priorités stratégiques pour la prochaine phase d’exécution », indique un communiqué publié lundi 23 février sur le site de la SADC.

Soutenu par une subvention de 1,33 million USD octroyée par l’AGRA pour la période 2025-2027, le cadre régional RCTS vise à simplifier, accélérer et réduire les coûts des échanges transfrontaliers. Il est spécifiquement conçu pour soutenir les petits commerçants, notamment les femmes et les jeunes, tout en renforçant l’intégration régionale et en élargissant les opportunités économiques inclusives dans l’ensemble de la région tripartite.

Après avoir discuté, entre autres, sur les difficultés de mise en œuvre, les participants ont identifié des mesures concrètes pour accélérer le déploiement effectif du projet. Parmi elles, figurent la nécessité de renforcer les initiatives susceptibles de tirer parti des cadres bilatéraux existants de régimes commerciaux simplifiés (RCS) déjà opérationnels entre les pays voisins de la région tripartite.

La réunion a relevé le fait que l’utilisation de ces plateformes établies permettra à la région tripartite d’accélérer la sensibilisation des opérateurs commerciaux, de renforcer les pratiques coordonnées de gestion des frontières et de mettre en œuvre des mesures ciblées de facilitation des échanges à petite échelle, tandis que se poursuivent les efforts d’harmonisation régionale plus larges.

Cette rencontre s’est tenue en marge du Forum de dialogue politique COMESA-EAC-SADC qui s’est déroulé les 18 et 19 février 2026 à Nairobi, avec la participation des organisations de la société civile et des instances patronales.