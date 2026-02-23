Le gouverneur de la Banque centrale égyptienne, Hassan Abd Allah, a annoncé, samedi 21 février, la hausse spectaculaire des réserves internationales nettes de son institution bancaire, lesquelles ont grimpé à 52,6 milliards de dollars en janvier 2026.

Il s’agit d’un niveau record comparé aux 33,1 milliards de dollars enregistrés en août 2022, s’est-il félicité lors d’une audience que lui a accordée le Chef de l’Etat, Abdel Fattah Al-Sissi, portant sur l’évolution et les résultats obtenus par le secteur bancaire et la politique monétaire en 2025,indique un communiqué de la présidence.

Ce montant historique « permet de couvrir environ 6,9 mois d’importations de marchandises, dépassant ainsi les normes internationales », lit-on dans le document.

La réunion a également porté sur la hausse des avoirs étrangers nets du secteur bancaire, qui ont atteint 25,5 milliards de dollars en décembre 2025, leur plus haut niveau depuis février 2020, poursuit la même source.

Cette augmentation s’expliquerait par l’amélioration des avoirs étrangers nets des banques commerciales, qui ont atteint 12,2 milliards de dollars en décembre 2025, ainsi que par la reprise des transferts de fonds des Égyptiens de l’étranger, qui ont atteint un niveau record dans l’histoire du pays.

Il a été également évoqué la hausse des recettes touristiques et l’augmentation des investissements étrangers directs et indirects dans les titres de dette publique égyptiens.

Parallèlement, les avoirs étrangers nets de la Banque centrale d’Égypte se sont élevés à 15,1 milliards de dollars en janvier 2026.

La nouvelle dynamique enregistrée a déjà convaincu les agences de notation, puisque Standard & Poor’s a relevé la note de l’Égypte de « B- » à « B », une première en sept ans, tandis que Fitch Ratings a confirmé une perspective stable.

Face à ces résultats, le Président Al-Sissi a souligné l’importance de ne pas relâcher les efforts et insisté sur la maîtrise de l’inflation, et le soutien accru au secteur privé pour transformer cette solidité financière en une croissance durable et inclusive pour tous les Égyptiens.