La Direction du maintien de la paix et de la sécurité régionale (DPKRS) de la CEDEAO, organise par l’intermédiaire de sa «Division des opérations de soutien à la paix » (PSOD), depuis le 23 février dernier à Freetown, capitale de la Sierra Leone, la 44e réunion du Comité des chefs d’état-major de la CEDEAO qui s’achève ce vendredi 27 février.

Cette réunion de haut niveau réunit les chefs d’Etat-major de la défense des 12 États membres, qui focalisent leurs discussions sur la « situation sécuritaire actuelle dans la région et l’élaboration d’une réponse collective aux menaces émergentes et complexes », a annoncé la veille, la Commission de la CEDEAO.

Les échanges portent également sur « des stratégies visant à faire face à l’évolution du paysage sécuritaire, notamment le terrorisme, la criminalité transnationale organisée et l’insécurité maritime », indique la DPKRS.

L’évaluation de la feuille de route pour l’activation de l’ESF (Force en attente) de la CEDEAO « sous sa forme cinétique afin de lutter contre le terrorisme dans la sous-région est au cœur des discussions », a précisé la Commission de la CEDEAO.

Les organisateurs de cette grand-messe militaire à Freetown rappellent qu’à l’issue de leurs travaux, les chefs d’Etat-major « effectueront une visite de travail au dépôt logistique de la CEDEAO à Lungi (cité côtière, près de Freetown) afin d’évaluer son état de préparation opérationnelle, et sa capacité à soutenir un déploiement rapide des forces » régionales.