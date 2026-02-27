Le Président de la République du Congo, Denis Sassou N’Guesso a lancé les travaux d’aménagement et de bitumage du « Corridor 13 », le mercredi 25 février à Impfondo, chef-lieu du Département de la Likouala, situé au Nord-est du pays.

Le Corridor 13 est présenté par la Présidence congolaise comme « une route d’intégration régionale destinée à relier Brazzaville, Bangui et N’Djamena ».

Le projet de rénovation couvre un linéaire total « d’environ 542 km dont 79 km de voiries urbaines et de pénétrantes dans les principales localités » prises en considération, selon des indications officielles.

Le ministre congolais de l’Aménagement du territoire et des Grands travaux, Jean-Jacques Bouya a livré de grandes indications autour des travaux qui seront exécutés pour donner un nouveau look au « Corridor 13 ». Il s’agit des tronçons Pokola-Mboua-Epena-Impfondo-Dongou-Enyelle-Bétou-Gouga à la frontière avec la République centrafricaine.

« Ce corridor de développement numéro 13 est un axe Nord-sud (africain) qui part de Tripoli (Libye) vers Windhoek (Angola) puis Le Cap (Afrique du Sud), en passant par N’Djamena, Bangui et Brazzaville », a expliqué le ministre, Jean-Jacques Bouya.

La toilette du « Corridor 13 » s’inscrit dans un vaste projet de renforcement de la connectivité nationale et régionale du Congo, de consolidation de ses corridors stratégiques pour faciliter ses échanges avec ses Etats voisins. En particulier ceux sans littoral, avec pour avantages de réduire les « coûts logistiques et stimuler l’investissement productif », a mis en avant le ministre, Jean-Jacques Bouya.

Les travaux d’aménagement et de bitumage du « Corridor 13 » seront réalisés par le groupe chinois « Hunan Construction Investment Group » dans un délai contractuel de quatre ans, ont indiqué les officiels congolais.