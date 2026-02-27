L’antenne tunisienne de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a dressé ce 26 février le point des rapatriements volontaires de migrants qu’elle organise depuis le début de l’année 2026.

« Un total de 1.182 personnes en situation irrégulière ont été rapatriées de Tunisie dans le cadre du programme AVRR (Aide au retour volontaire et à la réintégration) », a informé l’OIM-Tunisie.

Cette ONG a détaillé jeudi 26 février ce programme, en soulignant avoir « organisé deux vols Charters les 24 et 25 février derniers, rapatriant respectivement 164 Guinéens et 145 Ivoiriens ».

En dépit de diverses restrictions sous le Président tunisien, Kaïs Saied depuis 2021, la Tunisie compte toujours parmi les principaux points de départ pour des migrants illégaux cherchant à se rendre en Europe par tous les moyens et notamment en traversant la mer Méditerranée.

Le programme AVRR, sous l’égide de l’Union européenne (UE), a déjà permis à l’OIM-Tunisie de faciliter « le retour de 8.853 migrants vers leurs pays d’origine en 2025 », d’après des chiffres officiels onusiens.