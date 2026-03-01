Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita a eu ce dimanche 1er mars à Rabat, des entretiens avec la Cheffe de diplomatie finlandaise, Elina Valtonen qui effectue une première visite officielle au Maroc, axée sur le renforcement des relations bilatérales dans divers domaines.

Lors de cette entrevue, la cheffe de la diplomatie finlandaise, Elina Valtonen a réitéré le soutien de son pays au plan d’autonomie pour le Sahara, deux ans après l’annonce officielle par le gouvernement finlandais de son soutien au plan d’autonomie marocain pour le Sahara.

Dans un communiqué conjoint publié à l’issue de leurs entretiens, les deux ministres se sont félicités des avancées remarquables de la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment politique et économique. Par ailleurs, les deux pays examinent les voies et moyens d’une coordination renforcée de leurs actions sur la scène internationale, ainsi que dans la coopération régionale, tant au niveau européen qu’africain, a ajouté Nasser Bourita lors d’un point de presse tenu conjointement avec la ministre finlandaise.

De son côté, Elina Valtonen a saisi cette occasion, pour réaffirmer à nouveau, le soutien de son pays à la proposition marocaine du plan d’autonomie pour le Sahara, qualifiant cette solution de «sérieuse et crédible» pour un règlement définitif et mutuellement acceptable au différend régional autour du Sahara Occidental marocain. Les deux parties ont salué dans ce contexte, l’adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations unies, tout en réitérant leur soutien aux efforts du secrétaire général de l’ONU et de son envoyé personnel, Staffan de Mistura.

Pour rappel, en 2024, la Finlande avait exprimé sa position favorable au plan marocain d’autonomie qualifié d’«une bonne base» pour une solution définitive et «une contribution sérieuse et crédible au processus politique mené par l’ONU».

Au plan de la coopération économique, Nasser Bourita a rappelé qu’actuellement, quarante sociétés finlandaises sont implantées au Maroc, et opèrent dans divers domaines d’activité.

A signaler aussi, qu’entre 2024 et 2025, les échanges commerciaux entre le Maroc et la Finlande ont connu un bond de 72% et les deux pays comptent capitaliser sur cette dynamique pour booster ces échanges, notamment à travers leurs forums économiques et l’échange de visites entre les membres des deux gouvernements et les hommes d’affaires marocains et finlandais.