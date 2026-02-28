Le Roi Mohammed VI a eu ce samedi 28 février, des entretiens téléphoniques avec des dirigeants des Etats membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG), qui ont subi des agressions iraniennes contre leurs territoires.

Selon un communiqué du Cabinet royal, le Souverain s’est en effet, entretenu avec le prince Mohammed Ben Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud, prince héritier d’Arabie saoudite et président du conseil des ministres, Hamad Ben Issa Ben Salmane Al Khalifa, Roi de Bahreïn, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis, ainsi que Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, émir du Qatar.

Au cours de ces entretiens, le Souverain a réitéré la condamnation par le Maroc des attaques iraniennes visant la souveraineté et l’intégrité territoriale de ces pays du Golfe et leur a exprimé le plein soutien du Royaume dans toutes les mesures légitimes qu’elles jugeront appropriées, pour préserver leur sécurité et le bien-être de leurs citoyens.

Le Roi Mohammed VI a souligné à la même occasion, que «la sécurité et la stabilité» des Etats arabes du Golfe faisaient partie intégrante de la sécurité et de la stabilité du Maroc» et par conséquent «toute atteinte à leur intégrité constituait une atteinte inadmissible et une menace directe pour la stabilité de la région» du Moyen-Orient.

Pour rappel, dans un communiqué publié ce samedi par le ministère marocain des Affaires étrangères, le Maroc a condamné avec la plus grande fermeté l’attaque abjecte de missiles iraniens contre des États arabes frères du Golfe en violation de leur intégrité et de leur sécurité.

Le Maroc, ajoute le communiqué, considère l’agression iranienne comme «une violation flagrante de la souveraineté nationale des Etats arabes, une atteinte inacceptable à leur sécurité et une menace directe à la stabilité de la région» du Moyen-Orient.

Le Royaume du Maroc, conclut la même source, affirme sa pleine solidarité avec les États arabes frères dans toutes les mesures légitimes qu’ils prennent pour répondre à cette attaque afin de protéger leur sécurité et de garantir la quiétude de leurs citoyens et des résidents.