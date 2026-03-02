Le Royaume de Belgique a réitéré lundi à Rabat, par la voix de son Chef de la diplomatie, Maxime Prévot, son soutien «clair et constant» à l’Initiative marocaine d’autonomie, qu’il considère comme «la base la plus adéquate, sérieuse, crédible et réaliste» pour parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable au différend régional autour du Sahara Occidental marocain.

A l’issue de ses entretiens avec le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, le vice-Premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de la Coopération au développement, Maxime Prévot a précisé que cette position de son pays dans le dossier du Sahara, s’inscrit dans la continuité de la Déclaration conjointe signée à Bruxelles le 23 octobre 2025.

La Belgique reconnaît également le caractère existentiel de la question du Sahara pour le Royaume du Maroc et place explicitement cette région dans le cadre de la souveraineté et de l’unité nationale marocaines, a déclaré Maxime Prévot, assurant par ailleurs, que son pays entend agir en cohérence avec cette position, tant sur le plan diplomatique qu’économique, dans le respect du droit international.

Il a annoncé à la même occasion, une prochaine visite de l’ambassadeur belge à Rabat dans la région du Sahara avec pour mission de préparer et de soutenir plusieurs initiatives économiques, notamment des missions d’entreprises belges et l’organisation de foires économiques régionales.

Concernant la couverture consulaire, la Belgique a réaffirmé que son Consulat général à Rabat est compétent pour l’ensemble du territoire marocain, sans distinction régionale, y compris les provinces méridionales du Royaume du Maroc.