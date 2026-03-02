L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) donne rendez-vous aux entrepreneurs, du 6 au 8 octobre 2026 à Djibouti, pour conquérir de nouveaux marchés en Afrique de l’Est.

Dans un communiqué, l’OIF déclare poursuivre son engagement en faveur d’une Francophonie économique ambitieuse et solidaire. Après six éditions organisées dans différentes régions francophones, la prochaine Mission économique de la Francophonie sera accueillie par la partie orientale de l’Afrique, et organisée en collaboration avec les autorités djiboutiennes.

L’initiative de l’OIF s’inscrit dans la volonté de renforcer les échanges commerciaux entre les États et gouvernements membres et de contribuer à la structuration de projets communs et de partenariats durables entre les acteurs économiques francophones dans des filières à fort potentiel de transformation et de création d’emplois, notamment pour les jeunes et les femmes, lit-on dans le communiqué.

Le pays hôte de la mission économique de la francophonie, Djibouti, est présenté comme un carrefour des principales routes maritimes internationales liant l’Afrique, le Moyen-Orient, l’Asie et l’Europe, et comme une porte d’entrée vers les marchés régionaux d’Afrique de l’Est forts de 600 millions d’habitants.

L’édition 2026 cible des filières à haute valeur ajoutée, alignées sur la stratégie nationale de développement de Djibouti, à savoir le transport et la logistique liée aux zones franches, les services numériques, les énergies renouvelables, la santé et le tourisme durable.

L’appel à candidatures est ouvert à toutes les entreprises originaires d’un État ou gouvernement membre, associé ou observateur de l’OIF. Ces sociétés doivent faire preuve d’une maturité à l’international et opérer dans l’un des cinq secteurs clés définis.

Les entreprises retenues bénéficieront d’un programme sur mesure qui inclura notamment des rencontres ciblées avec des décideurs publics et privés, des séquences B2B préparées avec un accompagnement expert, ainsi que des visites de sites stratégiques.

Avec les missions économiques de la Francophonie, l’OIF réaffirme son rôle de catalyseur de coopérations économiques à l’échelle locale, régionale et mondiale et son ambition de faire de la Francophonie un espace de croissance partagée, d’innovation et d’investissement responsable, conclut le communiqué.