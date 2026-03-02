Le gouverneur de la Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC) et président en exercice de l’Association des Banques Centrales Africaines (ABCA), Yvon Sana Bangui a échangé, ce week-end à Kinshasa, avec le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, autour du projet de la mise en place d’un Institut monétaire africain (IMA).

‎

Yvon Sana a présenté au président Tshisekedi, «le projet visant la création en 2026 de l’Institut monétaire africain, véritable précurseur de la Banque centrale africaine dont la vocation est l’harmonisation des politiques monétaires et le renforcement de la stabilité financière des États de l’Afrique centrale», indique un communiqué de la présidence congolaise.

Cet échange a eu lieu en marge de la réunion des gouverneurs des banques centrales d’Afrique centrale, dans le cadre de l’ABCA, le vendredi 27 février à Kinshasa, sous l’égide de la Banque Centrale du Congo (BCC).

Pour rappel, désigné à la tête de l’ABCA en novembre dernier, Yvon Sana s’était engagé à axer sa mission «sur une seule priorité», notamment «le projet d’opérationnalisation de l’Institut monétaire africain» en 2026.

Le 18 février dernier, ce gouverneur a été reçu par le Premier ministre de la Côte d’Ivoire, Beugré Mambé, en marge des travaux de la Banque africaine de développement (BAD) sur la Nouvelle Architecture Financière Africaine (Nafa).

A cette occasion, le président de l’ABCA a sollicité officiellement le soutien politique et diplomatique de la Côte d’Ivoire, en vue d’accélérer la mise en œuvre de l’IMA. Considérant ce pays comme un pilier de l’UEMOA et un poids lourd de la CEDEAO, Sana a estimé qu’il peut jouer un rôle important pour la réussite du projet.

Ce projet constitue une étape décisive vers la création de la future Banque centrale africaine et de l’avènement d’une monnaie unique. Il s’inscrit dans le cadre de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine, visant une intégration financière et économique profonde du continent.