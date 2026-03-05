Devant les tensions provoquées par la guerre israélo-américaine contre l’Iran et par les frappes iraniennes contre des cibles américaines au Moyen-Orient et dans la région du Golfe, l’administration Trump a affirmé, mercredi 04 mars, que les États-Unis garantiront la libre circulation de l’énergie dans le monde.

«Quoi qu’il arrive, les États-Unis garantiront la libre circulation de l’énergie à destination du monde entier», a déclaré le président américain, Donald Trump, en envisageant l’escorte des pétroliers par les navires de la marine américaine.

«Si nécessaire, la marine des États-Unis commencera à escorter les pétroliers qui transitent par le Détroit d’Ormuz, dans les plus brefs délais», a-t-il promis.

Trump a également déclaré avoir ordonné, «avec effet immédiat, à la Société américaine de financement du développement (DFC) d’offrir à un prix très raisonnable, une assurance contre les risques politiques ainsi que des garanties pour la sécurité financière de l’ensemble du commerce maritime, en particulier des produits énergétiques transitant par le Golfe», précisant que « ce dispositif sera accessible à toutes les compagnies maritimes. »

Plusieurs observateurs alertent déjà sur une augmentation des prix des carburants qui pourraient flamber prochainement. En Afrique, certains pays, comme le Rwanda, annoncent déjà des mesures pour maîtriser la situation.

Par la voix de son ministre des Finances et de la Planification économique, le Gouvernement de Kigali a non seulement assuré aux Rwandais que les réserves pétrolières du pays étaient en bon état, mais a aussi annoncé la recherche en cas de besoin, des sources d’approvisionnement alternatives, en vue de garantir la continuité de l’économie.