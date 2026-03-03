La Cour d’appel de Versailles (France) a rendu tôt ce mardi 3 mars, «un avis partiellement favorable concernant l’extradition de Madiambal Diagne».

Ce dernier (patron de presse sénégalais très proche de l’ex-président sénégalais, Macky Sall est en exil depuis septembre 2025 en France. Madiambal Diagne est un critique viril du pouvoir du PASTEF (parti au pouvoir au Sénégal depuis mars 2024).

«La Cour a émis ce 03 mars un avis partiellement favorable sur la demande d’extradition, compte-tenu de la prescription partielle d’une partie des faits visés», a annoncé cette juridiction française.

Les autorités judiciaires du Sénégal reprochent depuis plusieurs mois à Diagne «des infractions à caractère financier, escroquerie et blanchiment, à l’occasion de contrats passés entre deux sociétés et avec l’Etat sénégalais».

Pour ce faire, depuis septembre 2025, le Sénégal a émis un mandat d’arrêt international contre ce patron de presse, Madiambal Diagne qui avait été convoqué dans le cadre d’une enquête portant «sur de présumées transactions financières suspectes». Mais il avait réussi à quitter le territoire sénégalais fin septembre 2025 vers la France, dans des conditions rocambolesques.

«C’est pour nous une demi-victoire, parce que nous n’avons pas été entièrement suivis dans notre argumentation», a commenté l’avocat, Me Vincent Brengarth qui défend les intérêts de Madiambal Diagne, précisant qu’il comptait former un pourvoi en cassation.

Aux dires de Me Brengarth, ce pourvoi n’est pas suspensif de droit, «mais il est évident que compte tenu de l’importance publique de cette affaire, compte tenu de l’importance des enjeux nationaux et internationaux, on n’imagine pas qu’un décret d’extradition intervienne dans des conditions aussi dégradées».

La prise d’un décret d’extradition pourra être contestée auprès du Conseil d’Etat, a complété le conseil de Madiambal Diagne.

Mi-décembre 2025, la ministre sénégalaise de la Justice, Yassine Fall, avait indiqué «suspendre toute extradition vers la France jusqu’à ce que la France réponde à la demande d’extrader M. Diagne vers le Sénégal».